"Nordwest-Zeitung" zu Grünen-Klausur:

"Die Grünen und der Osten Deutschlands - das war seit der Wende keine echte Liebesbeziehung. Doch die Zeiten haben sich gewandelt - ebenso wie die einstige Öko-Partei, die jetzt Morgenluft wittert. Die Umfragen für die anstehenden Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Herbst verheißen tatsächlich Besserung. Zu tun hat das vor allem mit zwei Dingen: Zum einen ist es der allgemeine Höhenflug der Grünen. Sie profitieren von der Schwäche der ehemaligen Volksparteien CDU und SPD und werden zudem selbst als authentisch angesehen. Viele Menschen nehmen ihnen ab, dass sie von ihrem Programm überzeugt sind und es tatsächlich in die Tat umsetzen wollen. Zum anderen ist es die neue Strategie: Weg von der Verbotspartei, hin zu einem Verständnis für diejenigen, denen es in unserer Wohlstandsgesellschaft nicht so gut geht. Gerade im Osten könnte das ein Erfolgsmodell werden."/yyzz/DP/he

