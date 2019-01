QUEBEC CITY, Jan. 09, 2019anbietet, gab bekannt, dass seine LiDAR-Produkte in Apollo , die offene Plattform für autonomes Fahren von Baidu, integriert werden.

Die Produkte von LeddarTech sind durch die Integration eines Open-Source-SDK (Software Development Kit) jetzt mit Apollo 3.5, der neuesten Version der Plattform, kompatibel, was die Entwicklung für Tier-1-Zulieferer, OEMs und andere Anwendungsentwickler erleichtert, die LeddarTech-Produkte innerhalb der offenen Apollo-Plattform verwenden möchten.



Die LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor von LeddarTech stattet die Hauptzulieferer mit der Technologie, den nötigen Werkzeugen und Ressourcen aus, um ihr eigenes differenziertes LiDAR-Angebot zu entwickeln und die spezifischen Anforderungen für Anwendungen im Bereich hochentwickelter Fahrerassistenzsysteme und des autonomen Fahrens zu erfüllen. Der Kern der Plattform ist die LeddarEngine , die aus hochoptimierten SoCs und Signalverarbeitungssoftware besteht. Beide wurden speziell dazu entwickelt, um die Standards unter ISO 26262 ASIL-B zu erfüllen. Sie bieten Kunden von LeddarTech die Möglichkeit, LiDAR-Sensoren für den Automobilbereich zu entwickeln, die den funktionalen Sicherheitsanforderungen entsprechen.

"Eine offene Plattform ist ein leistungsstarkes Modell, das Win-Win-Partnerschaften mit Mehrwert in der gesamten Automobilzulieferkette fördert", sagte Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech. "Mit unserer Open-Source-SDK für die Apollo-Plattform ermöglicht uns das Datenausgabeformat einfachere Vergleiche und eine bessere Systementwicklung", fügte Saintellemy hinzu. "Die große, globale Reichweite der Apollo-Partner bietet enorme neue Möglichkeiten, um die Einführung unserer LiDAR-Plattform in der gesamten Branche zu beschleunigen."

Apollo dient seinen Partnern als offene, zuverlässige und sichere Softwareplattform, um eigene autonome Antriebssysteme über Fahrzeug- und Hardwareplattformen zu entwickeln. Apollo beschleunigt die Entwicklung, den Test und den Einsatz von autonomen Fahrzeugen.

Apollo begrüßt LeddarTech als neuen Partner seiner offenen Entwicklungsplattform, da nun alle Apollo-Partner von einem offenen, standardisierten Zugang zur LiDAR-Technologie von LeddarTech profitieren werden, was Entwicklungs- und Integrationsprojekte erheblich erleichtert.

Beide Unternehmen nehmen an der CES 2019 in Las Vegas, Nevada, teil, die vom 8. bis 12. Januar stattfindet. Den Pavillon von LeddarTech finden Sie bei CP-16, Baidu-Apollo befindet sich im Westgate-Pavillon Nr. 1814.

