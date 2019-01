FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WRX1 XFRA GB00B67G5X01 WORKSPACE GROUP LS 1 0.118 EUR

XFRA DE000HSH3321 HSH NORDBANK MZC 14 12/19 0.000 %

XFRA DE000A2LQP85 NSI NETFDS.IS 18/22 0.002 %

WDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.218 EUR

TLK XFRA US8894781033 TOLL BROTHERS DL -,01 0.096 EUR

RTL XFRA US7785291078 ROSTELECOM ADR/6 RL-,0025 0.191 EUR

RV1 XFRA US7542121089 RAVEN IND. INC. DL 1 0.113 EUR

PD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.227 EUR

ME5A XFRA US5915202007 METHODE ELECTR. DL-,50 0.096 EUR

MSQ XFRA US5745991068 MASCO CORP. DL 1 0.105 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

BK2 XFRA US1184401065 BUCKLE INC. DL-,01 1.090 EUR

BHP XFRA US0886061086 BHP GROUP ADR 2/DL-,50 1.779 EUR

BIL1 XFRA US05545E2090 BHP GROUP (ADR)/2 1.779 EUR

ZPRC XFRA IE00BNH72088 SSGA S.E.E.II-S.TR G.C.BD 0.058 EUR

46P1 XFRA GB00B2NGPM57 PARAGON BANKING GR. LS 1 0.155 EUR

QY6 XFRA GB00B0WMWD03 QINETIQ GROUP PLC LS -,01 0.023 EUR

9CD1 XFRA JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING O.N.

DR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.026 EUR

EBZ XFRA BMG2109G1033 CHINA GAS HLDGS HD-,01 0.009 EUR

BHP1 XFRA AU000000BHP4 BHP GROUP LTD. DL -,50 0.890 EUR

UN6A XFRA IE0033024807 UDG HEALTHCARE EO -,05 0.102 EUR

PNEG XFRA DE000A12UMG0 PNE AG WA 14/19 0.031 EUR

XFRA DE000HLB5JN8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/18 0.001 %

XFRA DE000HLB5JX7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/18 0.001 %

85S XFRA US8086251076 SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW 0.270 EUR

GCG XFRA IE0003864109 GREENCORE GRP PLC LS 0,01 0.038 EUR

H0H1 XFRA US40425X4079 HMS HYDR.MA.+SYS GDR REGS 0.253 EUR

7GA XFRA ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION EO-,50 0.065 EUR

3DO XFRA GB00B3W40C23 DOTDIGITAL GR.PLC LS-,005 0.007 EUR

BIL XFRA GB00BH0P3Z91 BHP GROUP PLC DL -,50 1.136 EUR

21Q XFRA GB00B2PDGW16 WH SMITH LS -,220895 0.425 EUR