Wels (pta005/09.01.2019/07:00) - Mit rund 261.500 Motorrädern im Geschäftsjahr 2018 hat KTM das 8. Rekordjahr in Folge abgeliefert. Der Absatz wurde um rund 10 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert.



In den wichtigsten Märkten Europa (rd. 110.000 Motorräder), Nordamerika (rd. 55.000 Motorräder) sowie Indien (rd. 49.600 Motorräder) konnten die Absätze gegenüber dem Vorjahr jeweils deutlich gesteigert werden.



Die vorläufigen Kennzahlen der KTM Industries Gruppe für das Geschäftsjahr 2018 werden am 28. Jänner 2019 nach Börsenschluss veröffentlicht.



Über die KTM Industries-Gruppe Die KTM Industries-Gruppe ist der größte europäische Motorradhersteller mit dem Fokus auf hochinnovative Sportmotorräder und Elektromobilität. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und WP zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Innerhalb der Gruppe besteht ein hoher Grad an technologischer Vernetzung, welcher in Europa in dieser Form einzigartig ist. Strategische Partnerschaften auf operativer Ebene stärken die Wettbewerbsfähigkeit in unseren relevanten Märkten. All diese Faktoren sind die Grundlage für die hohe Innovationsstärke der KTM Industries-Gruppe und sichern den organischen Wachstumskurs nachhaltig ab.



