Würzburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd kürzt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der va-Q-tec AG massiv: Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben ihr Short-Engagement in den Aktien der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) mehr als halbiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...