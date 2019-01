Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Buy" belassen. Zudem sei die Aktie der Deutsche-Telekom-Tochter - unabhängig von einer möglichen Fusion mit dem Wettbewerber Sprint - der "Top Pick" für 2019 im US-Mobilfunksektor, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er begründete dies mit der aktuell geringen Bewertung der Aktie und dem branchenstärksten Wachstum des Unternehmens./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-01-08/21:20

ISIN: US8725901040