Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1457 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Zum Franken steht der Euro bei 1,1244 und damit ebenfalls etwas höher. Der Dollar notiert wenig verändert bei 0,9814 Franken.Der Euro wird von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gestützt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...