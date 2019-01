Barclays hat Ado Properties in Erwartung weiteren Wachstums im neuen Jahr von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 50 Euro angehoben. Es gebe keinen Grund, seine positive Einschätzung des deutschen Immobilienmarkts aufzugeben, auch wenn dieser Sektor zu den am meisten bevorzugten der vergangenen Jahre gezählt habe, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Mittwoch vorliegenden entsprechenden Branchenstudie. Die Bewertungsgewinne des in Berlin tätigen Immobilienkonzerns Ado seien bereits 2018 höher als von ihm erwartet ausgefallen./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-01-09/08:04

ISIN: LU1250154413