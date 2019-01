Von Tripp Mickle

NEW YORK (Dow Jones)--Apple-Chef Tim Cook hat vergangenes Geschäftsjahr einen kräftigen Gehaltssprung gemacht. Cook bekam für das Jahr 2017/18 per Ende September 15,7 Millionen US-Dollar, das sind 22 Prozent mehr als im Jahr davor, wie Apple mitteilte. Grund für den rasanten Anstieg ist ein Bonus von 12 Millionen Dollar. Dieser war fällig, nachdem der iPhone-Hersteller die eigenen Finanzziele vergangenes Jahr deutlich übertroffen hatte. Cook erhielt damit das zweite Jahr in Folge ein höheres Gehalt.

Apple hatte vergangenes Jahr die Umsätze dank spürbarer Preiserhöhungen für die Smartphones rasant gesteigert. Sowohl beim Umsatz als auch Gewinn fuhr Cook neue Rekorde ein. Das hatte auch die Aktie des Konzerns getrieben: Im August hatte Apple an der Börse erstmals die magische Marke von 1 Billionen Dollar überschritten. Seitdem ging es aber abwärts.

Im November hatte der Konzern angekündigt, keine Verkaufszahlen für die iPhones mehr zu nennen. Viele Analysten hatten dies so gedeutet, dass die Zeiten, in denen Apple immer neue Verkaufsrekorde erzielt, vorüber sein dürften. Vergangene Woche hatte der Konzern die Märkte wegen schwächerer Geschäfte in China mit einer Umsatzwarnung verschreckt. Seit Herbst hat die Aktie rund 30 Prozent an Wert verloren und damit mehr als 400 Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüßt.

Cook erklärte in einem Interview mit CNBC am Dienstag, dass Apple in einem großartigen Zustand sei und von kurzfristig orientierten Anlegern großenteils missverstanden werde. Diese seien nur auf den Verkauf des iPhones in 90-Tages-Zeiträumen fixiert, statt das Gesamtgeschäft von Apple entsprechend im Blick zu haben. Um die langfristige Gesundheit seines Unternehmens sei es nie besser bestellt gewesen, so der Manager.

Apple-Mitarbeiter erhielten vergangenes Jahr im Schnitt 55.426 Dollar, wie aus den am Dienstag bei der Börsenaufsicht eingereichten Daten weiter hervorgeht. Das liegt deutlich unter den Beträgen, die bei Facebook mit 240.430 Dollar oder auch Alphabet mit 197.000 Dollar im Mittel gezahlt werden. Wie bei Amazon, wo wegen der großen Anzahl von Lagerarbeitern durchschnittlich rund 30.000 Dollar gezahlt werden, wird der Durchschnittsverdienst bei Apple von den vielen Mitarbeitern in den Filialen gedrückt.

