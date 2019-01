HPS Home Power Solutions GmbH startet Auslieferung erster Picea-Kunden-Systeme DGAP-News: HPS Home Power Solutions GmbH / Schlagwort(e): Markteinführung HPS Home Power Solutions GmbH startet Auslieferung erster Picea-Kunden-Systeme 09.01.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung HPS Home Power Solutions GmbH startet Auslieferung erster Picea-Kunden-Systeme Berlin, 09. Januar 2019 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), der Berliner Anbieter für integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Einfamilienhäuser, der den Wunsch nach unabhängiger Energie erfüllt, gab heute bekannt, dass mit der Auslieferung der ersten kommerziellen Picea-Systeme begonnen wurde. "Wir freuen uns heute die Auslieferung der ersten kommerziellen Picea-Systeme melden zu können.", sagte Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer der HPS Home Power Solutions GmbH. "Dies ist ein großes Ereignis für das Unternehmen, aber auch für unsere Investoren, Partner und Kunden, die echten Pioniergeist beweisen. Für diese Pioniere wird der Traum von unabhängiger Energie im Eigenheim nun Wirklichkeit." Henrik Colell, Geschäftsführer der HPS Home Power Solutions GmbH, fügte hinzu: "Durch den Start der Auslieferung der ersten kommerziellen Picea-Systeme werden auch die Prozesse mit unseren Partnern und Installationsbetrieben zusätzlich optimiert und die Auslieferung und Installation wird zunehmend beschleunigt werden. Dabei profitieren wir zusätzlich von den umfangreichen Erfahrungen, die wir durch die intensive Feldtestphase mit mehreren Anlagen in verschiedenen Regionen Deutschlands sammeln konnten." "Dies ist ein großartiger Meilenstein in der noch jungen Unternehmensgeschichte von HPS, auf den die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und alle Mitarbeiter von HPS intensiv hingearbeitet haben. Die Transformation des Energiemarktes erfasst heute alle Bereiche der Wertschöpfung. Pluralismus und Vielfalt der Technologien bringen nun erstmals dezentrale und sogar völlig lokale Energieversorgung in Reichweite der privaten Energiekunden, die ihre unabhängige Energie aus CO2 neutralen Quellen speichern und bedarfsgerecht nutzen möchten. Mit Picea stellt HPS eine optimale Lösung für diese Anforderung zur Verfügung und trägt auf diesem Weg mit einem wichtigen Beitrag zur Energiewende bei.", ergänzte Hans-Peter Villis, Aufsichtsratsvorsitzender der HPS Home Power Solutions GmbH. Mit der kommerziellen Auslieferung der ersten Systeme hat HPS begonnen, die seit Vertriebsstart im März zahlreich eingegangen Endkundenanfragen zu bedienen. Die ersten Picea-Systeme werden in Begleitung von HPS Mitarbeitern durch die Vertriebspartner installiert. Mit zunehmender Anzahl der ausgelieferten Systeme, nehmen die Vertriebspartner die Installation der Systeme eigenständig vor. Dieser Prozess stellt die Qualität des Aufbaus von Picea sicher und ermöglicht eine reibungslose Qualifikation der Vertriebspartner in Bezug auf die eigenständige Installation der Picea-Systeme vor Ort. Über die HPS Home Power Solutions GmbH (HPS): HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Mehrfamilienhäuser. HPS steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Energieversorgung. Das erste HPS-System Picea ist Energiespeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Auf Basis des eigenen leistungsfähigen Energiemanagements deckt Picea den Bedarf eines Einfamilienhauses an elektrischer Energie vollständig ab. Zusätzlich wird die entstandene Abwärme als Heizwärme dem Haus bereitgestellt und reduziert so die Heizkosten. Im Vergleich zu marktgängigen Batterien bietet Picea hundertfach mehr Speicherkapazität bei doppelt so viel Leistung. Picea ist energieeffizient und liefert zu jeder Jahreszeit Energie. Damit ermöglicht Picea eine vollständige Selbstversorgung und Netzunabhängigkeit. Die an sonnenreichen Tagen mit einer Photovoltaikanlage produzierte Energie kann entweder sofort verwendet werden oder sie wird in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert. Diese Energie ist nachts oder auch in der sonnenarmen Winterzeit wieder abrufbar. Eine Brennstoffzelle des HPS-Systems verwandelt die in Wasserstoff gespeicherte Energie bei Bedarf wieder in elektrische Energie und Wärme. HPS hat seinen Sitz in Berlin. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de Kontakt Unternehmen: HPS Home Power Solutions GmbH Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer Tel.: +49 30 516958 110 E-Mail: zeyad.abul-ella@homepowersolutions.de Kontakt Medienanfragen: MC Services AG Andreas Riedel Tel.: +49 89 210 228 44 E-Mail: homepowersolutions@mc-services.eu