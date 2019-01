sino AG | High End Brokerage: Markstart der Trade Republic Bank; Fintech Beteiligung der sino ist Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker DGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Markteinführung sino AG | High End Brokerage: Markstart der Trade Republic Bank; Fintech Beteiligung der sino ist Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker 09.01.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Börsenhandel für alle: Aktien und ETFs ohne Orderprovisionen, Depotgebühr und Minuszinsen - Trade Republic Bank ermöglicht provisionsfreien Handel durch moderne Technologie - Renommierte Kooperationspartner: HSBC, Lang & Schwarz, solarisBank, tick-TS u.a. - Warteliste ab sofort geöffnet Düsseldorf, 09.01.2019 Die Trade Republic Bank GmbH (derzeit noch firmierend als 20.1797 Neon GmbH) wird Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker für Aktien und ETFs. Die digitale Bank wird zunächst in Deutschland mit ihrem revolutionären Angebot starten. Die Trade Republic App bietet mobilen und dauerhaft provisionsfreien Wertpapierhandel. Es fällt lediglich eine Fremdkostenpauschale von einem Euro pro Handelsgeschäft an. Die sino AG ist über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, die sino Beteiligungen GmbH, mit rund 55 Prozent an der Trade Republic Bank GmbH beteiligt. Trade Republic kooperiert mit renommierten Partnern wie HSBC, Lang & Schwarz, solarisBank und der tick-TS. Die intuitive App von Trade Republic bietet den Kunden die Möglichkeit, mehr als 6.100 deutsche und internationale Aktien sowie rund 250 ETFs nicht nur sehr einfach, sondern auch revolutionär günstig zu handeln. Es fällt dauerhaft - für alle Kunden, Trades, Gattungen und Ordergrößen - keine Provision an und das mit der Sicherheit einer deutschen Bank. Das ist ein in Deutschland einmaliges Angebot. Möglich wird dieses revolutionär günstige Preismodell der Trade Republic durch die eigene, über drei Jahre entwickelte Software, konsequente Fokussierung auf digitale Strukturen und die weitgehende Automatisierung der Prozesse. Pro Handelsgeschäft erhebt der neue Broker lediglich ein Fremdkostenentgelt von einem Euro pro Trade. Dies ist nur ein Bruchteil dessen, was etablierte Online-Broker in Deutschland für den Handel mit Wertpapieren insgesamt als Provision abrechnen. Die Trade Republic Bank berechnet zudem auch keine Depotgebühr. Für die sichere Abwicklung der Wertpapiergeschäfte setzt die Trade Republic Bank auf die HSBC Transaction Services - den nach Anzahl der Transaktionen größten Wertpapierabwickler Deutschlands. Der Handel von Aktien und ETFs bei Trade Republic erfolgt an der Börse Hamburg und dort über das elektronische Handelssystem LS Exchange (LSX). Die Trade Republic verwahrt das Geld ihrer Kunden bei der solarisBank, einer Banking-as-a-Service Plattform mit deutscher Vollbanklizenz. Ingo Hillen, Vorstand der sino AG: "Provisionsfreier Wertpapierhandel über eine intuitive App - das war die Idee der Gründer von Trade Republic und davon war ich sofort begeistert. Nachdem wir im Frühjahr 2017 den ersten Kontakt hatten, ist einiges passiert und wir haben gemeinsam schon sehr viel erreicht. Nach der Zulassung durch die BaFin im Dezember 2018 öffnet die Trade Republic Bank GmbH heute die Warteliste. Für die sino ist diese strategische Beteiligung eine logische Ergänzung zu unserem Kerngeschäft High End Brokerage." Die tick-TS AG, ebenfalls eine Beteiligung der sino Beteiligungen GmbH, die seit mehr als 15 Jahren Börsenanbindungen und Tradingsoftware für Banken und Börsenteilnehmer anbietet, unterstützt die Trade Republic Bank als weiterer Kooperationspartner, höchstmögliche Stabilität und Ausführungssicherheit der Wertpapiergeschäfte zu erreichen. Die sino AG hatte sich im August 2017 über ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die sino Beteiligungen GmbH, im Rahmen einer Kapitalerhöhung an der 20.1797 Neon GmbH beteiligt. In einer weiteren Finanzierungsrunde unter Führung von sino, die Ende 2018 abgeschlossen wurde, sammelte das Fintech mehr als 5 Millionen Euro ein. ++++ Ende der Mitteilung ++++ Über die sino AG: www.sino.de Die 1998 gegründete sino AG | High End Brokerage hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 19 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 400 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 400.000 Euro. Aktionär der sino AG ist unter anderem die Gesellschaft für industrielle Beteiligungen und Finanzierungen mbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die sino AG (WKN 576 550, XTP) ist im Primärmarkt, einem Segment der Börse Düsseldorf gelistet und verfolgt eine aktive und transparente Kommunikationspolitik. Über Trade Republic www.traderepublic.com Die Trade Republic Bank bietet ihren Kunden als erster deutscher Broker die Möglichkeit, mobil und provisionsfrei Aktien und ETFs zu handeln. Es fällt lediglich eine Fremdkostenpauschale von einem Euro pro Handelsgeschäft für die Abwicklung an. Die intuitive App des Berliner FinTechs bietet die mobile Depoteröffnung, einfache Such- und Filterfunktionen, eine personalisierte Timeline sowie lange Handelszeiten von 7:30 bis 23 Uhr. Die Anleger können in der App über 6.100 deutsche und internationale Aktien sowie 250 ETFs auf Indizes, Rohstoffe und Währungen provisionsfrei börslich handeln. Die Kursqualität wird börslich überwacht. Die Spreads sind an den Referenzmarkt XETRA, soweit dort handelbar, gebunden. Durch den Einsatz moderner Technologie realisiert die Trade Republic Kostenvorteile, die sie direkt an ihre Kunden weitergibt - keine Orderprovisionen, keine Depotgebühr, keine Negativzinsen. Die Trade Republic kooperiert mit renommierten Partnern wie der HSBC und der solarisBank. Die Trade Republic Bank ist eine in Deutschland lizenzierte und von der Bundesbank und BaFin beaufsichtigte Wertpapierhandelsbank. Die Gründer Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri haben das Unternehmen seit 2015aufgebaut. Im Januar 2019 hat die Trade Republic als erster deutscher Broker mit der Einführung des mobilen und dauerhaft provisionsfreien Aktienhandels begonnen. Seit 2017 ist der Finanzdienstleister sino AG strategischer Investor. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 764419 09.01.2019 ISIN DE0005765507 AXC0071 2019-01-09/08:30