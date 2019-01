PATRIZIA Immobilien AG: PATRIZIA erweitert asiatisches Netzwerk durch Kauf des japanischen Unternehmens KENZO Capital Corporation DGAP-News: PATRIZIA Immobilien AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen PATRIZIA Immobilien AG: PATRIZIA erweitert asiatisches Netzwerk durch Kauf des japanischen Unternehmens KENZO Capital Corporation 09.01.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Unternehmenskauf in doppelter Hinsicht von Vorteil PATRIZIA erweitert asiatisches Netzwerk durch Kauf des japanischen Unternehmens KENZO Capital Corporation - Neue PATRIZIA Plattform für japanische institutionelle Investoren mit Investitionsziel Europa - Ausbau der bereits bestehenden Geschäftsbeziehung im Fondsmanagement mit KENZO - Zugang zum japanischen Wohnimmobilienmarkt durch ein erfahrenes Team vor Ort Augsburg/Tokio, 9. Januar 2019. Die PATRIZIA Immobilien AG, der globale Partner für paneuropäische Immobilieninvestments, hat die KENZO Capital Corporation, die in Tokio ansässige Immobilienberatungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft, sowie die Fondsmanagement- und Vermittlungsgesellschaft KENZO Japan Real Estate GmbH (München) übernommen. Mit diesem Kauf setzt PATRIZIA konsequent ihren Weg fort, ihr globales Netzwerk auszubauen, um das wachsende Interesse global ausgerichteter Investoren an Investments auf den europäischen Immobilienmärkten noch besser bedienen zu können. KENZO Capital Corporation wurde 2008 von Dr. Leonard Meyer zu Brickwedde gegründet. Als etablierte lokale Plattform verfügt KENZO über langjährige Erfahrung in der Betreuung europäischer Investoren, die in japanische Wohnimmobilien investieren, u.a. über einen eigenen Fonds, der 2017 in Zusammenarbeit mit PATRIZIA aufgelegt wurde. Dr. Meyer zu Brickwedde selbst weist auch umfangreiche Erfahrung in den japanischen Investmentmärkten auf; so leitete er zuvor die Tokioter Niederlassung der heutigen UniCredit. PATRIZIA hat in den letzten Jahren in Summe rund 3 Milliarden Euro Eigenkapital von asiatischen Investoren eingeworben. Die Übernahme von KENZO wird diese Entwicklung weiter verstärken. PATRIZIA hat ihre globalen Aktivitäten in den letzten Jahren deutlich ausgebaut und verfügt inzwischen weltweit über 24 Standorte. Neben den Niederlassungen in ganz Europa ist PATRIZIA mit eigenen Büros zur Kundenbetreuung in Japan, Hongkong, Südkorea, Australien und den USA vertreten. Mehr als die Hälfte der institutionellen PATRIZIA Kunden ist gleichzeitig in mehreren PATRIZIA Produkten investiert. Mit der Übernahme von KENZO etabliert PATRIZIA ihr Engagement in Japan und bietet so japanischen institutionellen Investoren erstmals die Möglichkeit, ihre Portfolios über alle Assetklassen, Risikoprofile und europäischen Länder hinweg über eine einheimische japanische Plattform als Teil einer etablierten europaweiten Organisation zu diversifizieren. Wolfgang Egger, Vorstandsvorsitzender der PATRIZIA Immobilien AG: "Die Übernahme verstärkt unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit KENZO und bietet uns die Chance, unser globales Netzwerk weiter auszubauen. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten von PATRIZIA steht weiterhin, dass wir unseren Kunden ein breit gefächertes Angebot an erstklassigen und risikoadjustierten Investmentmöglichkeiten anbieten. Die Übernahme von KENZO ist in doppelter Hinsicht von Vorteil, für europäische wie japanische Investoren. Insbesondere schaffen wir mit dem Kauf eine weitere Plattform, über die asiatisches Kapital in Europa investiert werden kann, wo PATRIZIA seit fast vier Jahrzehnten aktiv ist." Dr. Leonard Meyer zu Brickwedde, Präsident und CEO der KENZO Capital Corporation: "KENZO hat sich erfolgreich als vertrauenswürdiger Partner auf dem japanischen Immobilienmarkt etabliert. Mit PATRIZIA haben wir den richtigen Partner gefunden, um institutionellen Investoren in Japan, mit denen wir langjährige Beziehungen unterhalten, die Möglichkeit zu geben, in europäische Immobilien zu investieren. Gleichzeitig sieht PATRIZIA KENZO als Kompetenzzentrum, durch das ihre europäischen Kunden in Japan investieren können, um den 2017 gemeinsam aufgelegten Fonds zu erweitern." Über KENZO Die KENZO Capital Corporation wurde 2008 als Plattform für Asset Management und Investmentberatung in japanische Immobilien gegründet. Zielgruppe sind europäische Immobilieninvestoren. Das neunköpfige Team verwaltet zusammen mit der KENZO Japan Real Estate GmbH als Fondsmanager einen Fonds, den es 2017 in Zusammenarbeit mit PATRIZIA aufgelegt hat. PATRIZIA Immobilien AG: Die PATRIZIA Immobilien AG ist seit über 35 Jahren als Investment-Manager auf den europäischen Immobilienmärkten tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien über eigene lizensierte Investmentplattformen. Als globaler Partner von Immobilien-Investments in Europa agiert das Unternehmen europaweit gleichermaßen für große institutionelle Investoren wie auch für Privatanleger. PATRIZIA verwaltet derzeit ein Immobilienvermögen von rund 40 Milliarden Euro, größtenteils als Co-Investor und Investment-Manager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag. 