Chinas Regierung will nach Informationen aus informierten Kreisen mit Hilfe einer etwas höheren Verschuldung die zuletzt lahmende Konjunktur stärker in Schwung bringen. Das Finanzministerium werde eine leichte Anhebung der Zielmarke für das Haushaltsdefizit in diesem Jahr vorschlagen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf zwei namentlich nicht genannte Personen, die mit den Vorgängen vertraut seien. Demnach werde das Ministerium beim Defizit eine Zielmarke von 2,8 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) vorschlagen, nachdem das Defizitziel 2018 bei 2,6 Prozent gelegen hatte.

Volkswirte waren davon ausgegangen, dass Chinas Führung im Kampf gegen die Konjunkturflaute das Defizitziel stärker anheben werde. Zuletzt hatte Chinas Konjunktur im Zuge einer allgemein schwächeren Weltwirtschaft an Fahrt verloren. Auch der Handelsstreit mit den USA hat die Wirtschaftsleistung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt belastet. Allerdings hatte Chinas Führung vor dem Hintergrund einer wachsenden Verschuldung das Wachstumstempo selbst ein Stück weit gebremst.

Wie Bloomberg weiter berichtet, soll der Vorschlag einer neuen Zielmarke für das Defizit im März dem Nationalen Volkskongress, dem Parlament der Volksrepublik China, zur Entscheidung vorgelegt werden./jkr/fba

