Die Schweizer Bank Credit Suisse hat AMS von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 27,50 auf 16 Franken gesenkt. Die anhaltende Nachfrageschwäche bei Smartphones führe bei dem Halbleiterkonzern zu reduzierten Schätzungen für den Umsatz und vor allem den operativen Gewinn, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei der Profitabilität dürften weiterhin nur kleine Fortschritte gemacht werden. Dies beschränke die Fähigkeit, die hohe Nettoverschuldung im Laufe der Zeit zu senken./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 05:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-01-09/08:36

ISIN: AT0000A18XM4