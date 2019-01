Asiens Aktienmärkte haben am Mittwoch deutliche Gewinne eingefahren. Den Anstoß dazu gab die überraschende Verlängerung der Handelsgespräche zwischen den USA und China, was am Markt als Signal für tiefergehende Gespräche und ein Näherkommen beider Seiten gewertet wurde. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump verkündet, die Verhandlungen liefen "sehr gut".

Allen voran ging es zuletzt für den Hongkonger Hang Seng steil um 2,18 Prozent auf 26 439,00 Punkte bergauf. Eine Rally bei Halbleiterwerten war dort Händlern zufolge positiv auffällig.

An den chinesischen Festlandbörsen stieg der Auswahlindex CSI 300 um etwa 1 Prozent auf 3078,48 Zähler. Das Tokioter Kursbarometer Nikkei 225 kletterte um 1,1 Prozent auf 20 427,06 Punkte. Die Märkte folgen damit der voranschreitenden Erholung an den übrigen Weltbörsen./tih/fba

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

