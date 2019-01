Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte vorbörslichen Indikationen zufolge zur Wochenmitte mit leichten Gewinnen in die Sitzung starten. Am Vortag hatten die US-Indizes nach Europa-Schluss die Gewinne noch klar ausgebaut. Auch in Asien sprechen steigende Kurse für eine weitere Entspannung bei den Anlegern. Die Verhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...