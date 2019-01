Barclays hat Fraport mit Blick auf 2019 von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 67 Euro angehoben. In einem Jahr, in dem jede Menge wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit erwartet werde, seien Aktien aus dem Bereich Luftfahrt-Infrastruktur relativ "sichere Häfen", schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Transportwerten. Beim Flughafenbetreiber Fraport sehe sie zwar auch Negatives wie etwa den nachlassenden Flugverkehr, aber auch Positives wie mehrjährige Tarifvereinbarungen oder auch die Refinanzierung./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-01-09/08:56

ISIN: DE0005773303