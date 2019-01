Herr Waldl, wann war eigentlich der Startschuss für das Vision-System von B&R? Andreas Waldl: Der Startschuss für die Vision-Aktivitäten war ein spezieller Auftrag von der B&R-Geschäftsleitung an mich als Innovationsmanager: Ich sollte genau eruieren, was unseren Kunden fehlt. In meinen Gesprächen wurde ein Thema immer wieder genannt: eine präzise aber einfach einzubindende Bildverarbeitung. Damit habe ich mich die letzten fünf Jahre intensiv beschäftigt. Die erste Zeit verwendete ich darauf, die Anforderungen unserer Kunden zu spezifizieren und die Umsetzungsstrategie zu erarbeiten. Eine wichtige Frage damals war, entwickeln wir wirklich alles selbst oder können wir mit externen Partnern zusammenarbeiten? Und wie sieht die Antwort heute aus? Andreas Waldl: In der Kameratechnik hat sich sehr schnell rausgestellt, dass es schwierig wird, einen passenden Anbieter zu finden, der den von uns geplanten Weg einer tiefen Integration des Vision-Systems in unsere Steuerung mitgehen kann - das ist aber genau der Punkt, der für unsere Kunden kritisch ist. Daher haben wir selbst die Kamera-Hardware entwickelt. Auch beim Licht war es nicht viel einfacher. Ursprünglich wollten wir einen Teil der Hardware von einem Partnerunternehmen ...

