Im Februar dieses Jahres ist der österreichischen Biotechgesellschaft Marinomed der Gang an die Börse gelungen. Es war das erste IPO an der Wieder Börse seit anderthalb Jahren und das erste in Europa in diesem Jahr. Marinomed verfügt über zwei Technologieplattformen: Carragelose und Marinosolv. Insbesondere auf Marinosolv ruhen große Hoffnungen. Diese ermöglicht das Auflösen schwer löslicher pharmazeutischer Wirkstoffe. Damit werde die Wirksamkeit und die Geschwindigkeit bis zur Wirkung erhöht, erklärt der Vorstandsvorsitzende Andreas Grassauer. Zudem können weitere Vorteile erzielt werden.

