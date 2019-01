Die Märkte in Deutschland und den USA haben einen guten Handelstag hinter sich. Der DAX konnte zwar nicht alle Gewinne halten, schloss aber über der Marke von 10.800 Punkten. Auch an der Wall Street ging es nach oben. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Daimler, Bayer, Zalando und Wirecard. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten.