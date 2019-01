Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsspanne von rund 165 Punkten. Am Nachmittag konnte er zwischenzeitlich recht deutlich ansteigen. Zum Handelsende blieb dann noch ein Plus von 0,5 Prozent übrig. Damit schloss er leicht über 10.800 Punkten. Marktidee: Baidu. Die Baidu-Aktie markierte im Mai vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 284,22 US-Dollar. Dort formte sich eine Umkehrformartion. Der Handelsstreit zwischen den USA und China und die Konjunktursorgen in China drückten auf die Kurse. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder etwas stabilisieren.