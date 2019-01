Die Schweizer Großbank UBS hat Axel Springer von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 58 Euro belassen. Der Kursrückgang seit Januar des vergangenen Jahres sei übertrieben, schrieb Analystin Patricia Pare in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Online-Rubrikengeschäft des Medienkonzerns werde derzeit mit dem 10,5-fachen des operativen Gewinns (Ebitda) bewertet, was einem deutlichen Abschlag zur Konkurrenz entspreche. Diese Bewertung sei zu niedrig./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 23:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

ISIN DE0005501357

AXC0091 2019-01-09/09:28