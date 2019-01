Daimler-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven: Ihr Investment ist sehr schwach ins neue Jahr gestartet und ist am 03.01. auf ein neues 5-Jahres-Tief gefallen. Damit müssen Aktionäre des Autobauers in den vergangenen 12 Monaten einen Kursverlust von rund 35% verbuchen (6-Monats-Verlust: 17%). Wie jetzt bekannt wurde, wollen die Stuttgarter auch in den USA mit einem Elektroauto...

