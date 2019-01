Kirkland Lake Gold Ltd. gab gestern die Produktionszahlen für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2018 bekannt. Aus diesen Daten geht hervor, dass das Unternehmen insgesamt 230.993 Unzen Gold in Q4 2018 produzieren konnte; 28% mehr als der vorherige Rekordwert von 180.155 Unzen in Q3.



Insgesamt förderte Kirkland Lake 723.477 Unzen Gold im Gesamtjahr 2018, was einer Zunahme von 21% verglichen zu den 596.405 Unzen im Jahr 2017 entspricht. Des Weiteren verzeichnete das Unternehmen im Gesamtjahr Goldverkäufe über 722.277 Unzen.



