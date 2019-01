Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für SLM Solutions von 7,50 auf 3,00 Euro mehr als halbiert und die Einstufung auf "Sell" belassen. "Gibt es für den 3D-Druckerhersteller überhaupt noch Lösungen?" - diese Frage stellte Analyst Carlos Becke in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie. Seit der gescheiterten Übernahme durch GE im Jahr 2016 sei es für SLM steil abwärts gegangen. Mit den Amerikanern habe das Unternehmen den wichtigsten Kunden verloren. Aber GE die Schuld zu geben für die schwache Entwicklung sei nur die halbe Wahrheit. In einem sich verschärfenden Wettbewerb scheine SLM seinen Technologievorsprung einzubüßen. Das noch immer existierende langfristige Umsatzziel von 500 Millionen Euro im Jahr 2022 dürfte dem Experten zufolge vom Tisch sein./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 07:59 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / 08:23 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-01-09/09:52

ISIN: DE000A111338