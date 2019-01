Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 31,00 auf 29,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen der Kürzung der Absatzschätzungen für Apples iPhone habe er auch seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) von Dialog nach unten revidiert, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank der geplanten Kostensenkungen und einer Umsatzstabilisierung sollten sich die Margen des Halbleiterunternehmens nach dem Jahr 2020 aber wieder erholen./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 06:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

