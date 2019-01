Dominion Harbor Enterprises, ein Patent-Transaktions- und Beratungsunternehmen, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Monument Peak Ventures (MPV) mit Garmin Ltd. einen Patentlizenzvertrag für das MPV Kodak Digital Imaging-Portfolio abgeschlossen hat.

MPV hat im Jahr 2017 das namhafte Kodak Digital Imaging-Portfolio mit beinahe 4.000 Patenten erworben. MPV erneuert weiterhin die Lizenzen von einem Dutzend bestehender Lizenznehmer und strebt neue Lizenzen unter den weltweit führenden Anbietern von Bildgebungsystemen für verschiedene Bereiche an: autonome Fahrzeuge, Feature-Erkennung, Kamera- und optische Komponentenfertigung, medizinische Bildgebung, Smartphones, Social Image Sharing und E-Commerce.

"Wir sind hocherfreut, das neue Jahr mit dieser Lizenzvereinbarung mit Garmin beginnen zu können. Dies ist ein weiteres Beispiel für unseren transaktionellen und außergerichtlichen Lizenzierungsansatz, von dem alle Beteiligten profitieren", so David Pridham, Vorsitzender und CEO von Dominion Harbor Enterprises. "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere wachsende Gruppe von Lizenznehmern für dieses Portfolio um ein renommiertes Unternehmen wie Garmin erweitern können."

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat Dominion Harbor Enterprises einen Kundenumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar erzielt. Das Unternehmen besitzt mehr als 8.500 Assets, darunter Patentportfolios von Kodak, American Express und Panasonic.

Informationen zu Dominion Harbor Enterprises LLC:

Dominion Harbor Enterprises (DHE) ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Transaktionen und Beratung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. Es bietet seinen Kunden ein unübertroffenes Know-how zu Transaktionen, ein komplettes Spektrum an Transaktions- und Beratungsdienstlungen in Bezug auf geistiges Eigentum sowie einen unübertroffenen Zugang zu berechtigten Lizenznehmern mit zielgerichteten Eigenschaften. DHE behauptet seine Branchenführerschaft mit seiner IP-Knowledge-Basis, der Patent-Intelligence-Lösung IPWire.com (Nachschlagewerk für Patentfachleute) und dem führenden Podcast der Patentbranche IP…Frequently

Über Garmin:

Garmin Ltd. ist in der Schweiz eingetragen und seine wichtigsten Tochtergesellschaften befinden sich in den Vereinigten Staaten, in Taiwan und im Vereinigten Königreich. Garmin ist eine eingetragene Marke von Garmin Ltd.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190109005218/de/

Contacts:

Monica Gutierrez, +1 214-414-1164

monica@dominionharbor.com