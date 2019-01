Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 119 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Februar werde auf dem Kapitalmarkttag wohl über die Ziele des Softwarekonzerns und die Profitabilitätsaussichten gesprochen, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der Zielsenkung berücksichtige er die jüngste Marktschwäche. Der Wandel zur Cloud dürfte sich aber weiter beschleunigen, und so bleibe er optimistisch für die Aktie./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

