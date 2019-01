Wien (www.aktiencheck.de) - An der Spitze des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) standen gestern die Papiere des deutschen Pharmariesen Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) (+2,6%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So habe man einen Sieg in einem Patenrechtsstreit beim Saatguthersteller Monsanto verzeichnen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...