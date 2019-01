Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Auftragseingänge des deutschen Maschinenbaus haben im November nach einem sehr starken Oktober auf dem Niveau des Vorjahresmonats stagniert. Im Durchschnitt der drei Monate bis November stiegen sie im Jahresabstand aber um 4 Prozent, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. "Es fällt den Unternehmen offenbar zunehmend schwerer, die bereits recht hohen Vorjahreswerte im Auftragseingang noch zu toppen", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Im Oktober hatten die Auftragseingänge noch um 12 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen.

Für die Auftragseingänge der gesamten Industrie hatte das Statistische Bundesamt im November bereits einen Rückgang von 4,3 Prozent im Jahresabstand gemeldet.

Im Maschinenbau wurde ein Zuwachs der ausländischen Orders von 2 (Oktober: plus 12) Prozent durch einen Rückgang der Inlandsaufträge um 3 (plus 11) Prozent ausgeglichen. Die Orders aus dem Euroraum erhöhten sich im November um 1 (plus 10) Prozent, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 3 (plus 13) Prozent mehr Bestellungen.

Im Drei-Monats-Vergleich September bis November 2018 lagen die Bestellungen insgesamt um real 4 (plus 6) Prozent über dem Vorjahreswert. Sowohl die Inlands- als auch die Auslandsorders legten um 4 Prozent zu, nachdem sie im Oktober um 8 bzw. 5 Prozent gestiegen waren. Die Bestellungen aus dem Euro-Raum wuchsen wie im Vormonat um 3 Prozent, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 4 (plus 5) Prozent mehr Aufträge.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2019 04:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.