9. Januar 2019

Die Keen Innovation AG nimmt ihren Betrieb auf

Am 1. Januar 2019 hat die Keen Innovation AG ihre Arbeit aufgenommen. Das unabhängige Innovationslabor entwickelt und testet Produkte, Lösungen und Geschäftsmodelle für die Konzernbanken Basler Kantonalbank und Bank Cler. Keen ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Basler Kantonalbank.

Die Finanzbranche bleibt in Bewegung: Neue Akteure drängen in den Markt, Kundenbedürfnisse verändern sich und stellen neue, digitale Anforderungen an Produkte und Kundenschnittstellen. Innovation wird für den Konzern BKB immer wichtiger.



Um unsere Innovationstätigkeiten weiter auszubauen, hat die BKB das externe Innovationslabor Keen Innovation AG gegründet. Keen wird für beide Konzernbanken tätig sein. "Keen" ist Englisch und bedeutet so viel wie neugierig, gespannt und wissbegierig.



Die Keen Innovation AG evaluiert und testet neue Produkte, Lösungen und Geschäftsmodelle und überprüft dann mit den beiden Konzernbanken, welche Lösungen in den Betrieb aufgenommen werden. Innovationsmanagement bei Keen verbindet klassische Ansätze für die Entwicklung von Innovationen mit agilen Innovationsmethoden wie dem Design Thinking oder Lean Startup.

Der CEO von Keen ist erfahrener Innovator

Als CEO für Keen konnte zum 1. Januar 2019 Thomas Leber gewonnen werden. Thomas Leber hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Innovationsmanagement, im Customer Experience Management und in der Transformation von Geschäftsmodellen. Ausserdem war er in verschiedenen Funktionen in Start-ups tätig.



Thomas Leber wird in den kommenden Monaten ein kleines Team aufbauen, das erfahren ist in agiler Produktentwicklung, Innovationsmanagement, Bankwesen und Know-how im Fintech-Bereich.

Eigner Auftritt und Räumlichkeiten in der Nähe der BKB

Da Keen ein unabhängiges Tochterunternehmen der BKB ist, wird es mit eigenem Logo im Markt auftreten. Keen wird an der Henric-Petri-Strasse 6 einen eigenen Firmensitz beziehen. Einen ersten Einblick in die Tätigkeiten des Innovationslabors gibt die neue Website http://keen-innovation.ch/ (http://keen-innovation.ch/).



Simone Westerfeld, CEO a.i.: «Wir wollen den Konzern technologie- und wachstumsorientiert in die Zukunft tragen. Mit dem Start von Keen erreicht der Konzern BKB einen weiteren Meilenstein in der digitalen Transformation. Dabei geht es vor allem um die Verbesserung des Kundenerlebnisses, die Anpassungen und Digitalisierung von Prozessen sowie die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen.»



Mariateresa Vacalli, Leiterin Bereich Digitale Marktleistungen: «Die Bedürfnisse unserer Kunden ändern sich stark. Fintechs und Technologiefirmen drängen mit intuitiven und personalisierten Lösungen in den Markt. Wir entwickeln neue Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden, bevor andere das tun. Keen wird versuchen, für noch nicht bekannte Bedürfnisse noch nicht bekannte Lösungen zu finden.»

Für weitere Auskünfte

Patrick Riedo

Leiter Kommunikation

Basler Kantonalbank, CEO Office

Telefon 061 266 27 89

medien@bkb.ch