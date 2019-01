Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Puma SE von 545 auf 553 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller dürfte am 14. Februar erneut gute Zahlen vorlegen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Jahr 2018 werde damit den Ausblick von Puma wohl leicht übertreffen. Die geschäftliche Dynamik dürfte angesichts neuer Schuhmodelle und Produktinnovationen anhalten./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 05:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-01-09/10:37

ISIN: DE0006969603