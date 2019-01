TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG lässt Aktionäre am starken Jahresergebnis 2018 teilhaben und erhöht Dividendenvorschlag DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Dividende TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG lässt Aktionäre am starken Jahresergebnis 2018 teilhaben und erhöht Dividendenvorschlag 09.01.2019 / 10:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 09.01.2019 TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG lässt Aktionäre am starken Jahresergebnis 2018 teilhaben und erhöht Dividendenvorschlag * Rekordankaufsvolumina der Beteiligungen der TTL-Gruppe und deutliche Steigerung der Assets under Management im Jahr 2018 * Hohe Cashgenerierung durch Ausschüttungen der Beteiligungsunternehmen * Erhöhung des Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr 2018 um 20 Prozent von 0,10 Euro um 0,02 Euro auf 0,12 Euro je Aktie Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (TTL AG) (ISIN DE0007501009) blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. Die Beteiligungsstrategie zahlt sich aus: Im vierten Quartal 2018 realisierte die TTL AG eine Cashgenerierung von über 1,8 Mio. Euro und profitierte von erheblichen Ergebnisbeiträgen aus den Beteiligungen. Um die Aktionäre an der dynamischen Entwicklung teilhaben zu lassen, planen Vorstand und Aufsichtsrat der TTL AG, die Dividende von den bisher geplanten 0,10 Euro je Aktie auf insgesamt 0,12 Euro je Aktie anzuheben. "Wir haben gezeigt, dass die TTL AG mit ihrem Investmentansatz richtig liegt. Auch unsere Aktionäre profitieren davon. Für das laufende Jahr rechnen wir einerseits mit weiter steigenden Ausschüttungen unserer bestehenden Beteiligungen und arbeiten darüber hinaus an der Ausweitung unseres Beteiligungsportfolios", erklärt Theo Reichert, CEO der TTL AG. Auf Seite der Beteiligungsunternehmen führten Investitionen zu Rekordankaufsvolumina. Dadurch erreichte die GEG German Estate Group nunmehr Assets under Management (AuM) von mehr als 3 Mrd. Euro. Gleichzeitig verzeichnete die DIC Asset AG einen Anstieg der AuM auf 5,1 Mrd. Euro durch ein neues Rekordankaufsvolumen von 510 Mio. Euro. Aktuelle Informationen zur GEG German Estate Group sind unter www.geg.de/de/presse.html sowie zur DIC Asset AG unter https://www.dic-asset.de/presse/ einsehbar. Ansprechpartner für Investoren und Presse Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-21 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de 09.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 764543 09.01.2019 ISIN DE0007501009 AXC0117 2019-01-09/10:40