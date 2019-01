FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa setzen den Aufschwung der Vortage am Mittwoch fort. Vor allem die Aussicht auf eine Annäherung bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China treibt die Kurse weiter nach oben. Am Dienstag hatte US-Präsident Trump per Twitter mitgeteilt, die Gespräche liefen gut. Darauf deutet auch hin, dass sie um einen Tag verlängert wurden. "Vielleicht setzt der Markt heute sogar darauf, dass es noch heute Nachmittag zum erlösenden Trump-Tweet kommt", sagt ein Händler.

Für den DAX geht es im frühen Handel um gut 1 Prozent nach oben auf 10.920 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legt 0,8 Prozent auf 3.080 Punkte zu. Ein Blick auf die Sektoren zeigt, dass der Sub-Index der Automobilwerte mit einem Plus von 2,6 Prozent größter Gewinner ist. Die Autohersteller dürften von einem positiven Ausgang der Handelsgespräche stark profitieren, heißt es dazu. Aber auch sonst finden sich vor allem konjunkturzyklische Branchen wie Technologie oder Rohstoffe weit oben bei den Subindizes.

Zugute komme der Stimmung auch, dass US-Präsident Trump bei seiner Rede zur Nation zwar wie erwartet am Bau der Grenzmauer festgehalten hat, aber wegen der Mauer-Blockade der Demokraten nicht etwa einen nationalen Notstand erklärt habe, heißt es im Handel. In Europa richtet sich der Blick auf den Fortgang der Brexit-Debatte im britischen Parlament in London. Hier gibt es die Hoffnung auf eine Verschiebung des Austrittstermins 29. März.

Daimler wächst - vor allem dank China

Mercedes-Benz Cars hat 2018 seinen Absatz leicht gesteigert und den achten Jahresrekord in Folge eingefahren. Im vergangenen Jahr wurden von den Stammmarke Mercedes-Benz weltweit mehr als 2,3 Millionen Pkw verkauft, das entspricht einem Plus von 0,9 Prozent. Im Handel wird skeptisch gesehen, dass das Plus vor allem in China erzielt wurde. Denn vor allem hier brach die Nachfrage im vierten Quartal ein. Für die Aktie geht es um 2,8 Prozent nach oben. im Einklang mit ebenfalls deutlichen Kursaufschlägen bei VW, BMW und auch Continental.

DAX-Schlusslicht sind Deutschen Bank mit einem Minus von knapp 2 Prozent. Belastend wirkt ein Bericht der Financial Times, wonach der Bonuspool für die Sparte Investmentbanking gekappt werden könnte. Bloomberg soll laut Händlern zudem berichtet haben, dass die Boni möglicherweise um 10 Prozent gesenkt würden. "Nach den extrem hohen Boni im Vorjahr ist eine Kappung um 10 Prozent allenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein", meint ein Marktteilnehmer. Nachdem sich der Aktienkurs halbiert habe, sei an der Börse mit einer deutlich höheren Senkung der Boni gerechnet worden.

Medigene werden 4,4 Prozent höher umgesetzt mit 10,23 Euro, nachdem das Unternehmen ein weiteres europäisches Patent für eine Zellimpfstoff-Plattform erhalten hat. Die Analysten von Bryan Garnier empfehlen zudem die Aktie mit einem Kursziel von 16,10 Euro zum Kauf.

Fraport ziehen um 1 Prozent an. Die Analysten von Barclays sollen die Aktie auf "Equalweight" nach oben genommen haben. Für Scout24 geht es um 2 Prozent nach oben, nachdem Societe Generale das Papier zum Kauf empfohlen hat. Für Puma geht es um 5,5 Prozent nach oben auf 469,50 Euro. Das liegt immer noch weit unter dem von Berenberg nun von 545 auf 553 Euro angehobenen Kursziel. Berenberg sieht die Gewinnentwicklung weiter über den Erwartungen und verweist auf das neue Schuhangebot und eine Reihe von Produktinnovationen.

Ölpreise kennen kein Halten

Am Ölmarkt steigen die Preise weiter. Nach positiven Berichten über eine niedrigere Opec-Ölförderung hat am Vorabend ein US-Branchenverband einen deutlichen Rückgang der US-Ölvorräte gemeldet. Brentöl verteuert sich um 1 Prozent auf 59,25 Dollar je Fass.

Die gute Stimmung am Aktienmarkt bekommen die als vermeintlich sicher geltenden Anleihekurse weiter negativ zu spüren. Im Umkehrschluss steigen die Renditen. Die deutsche Zehnjahresrendite liegt mittlerweile wieder bei 0,24 Prozent, nachdem sie Mitte der Vorwoche noch bei gut 0,15 Prozent gelegen hatte.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.082,96 0,92 28,02 2,72 Stoxx-50 2.829,33 0,65 18,25 2,51 DAX 10.918,48 1,06 114,50 3,40 MDAX 22.777,53 1,29 289,85 5,51 TecDAX 2.548,88 1,18 29,78 4,03 SDAX 10.097,82 1,65 163,46 6,19 FTSE 6.921,52 0,87 59,92 1,98 CAC 4.826,23 1,11 52,96 2,02 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,24 0,01 0,00 US-Zehnjahresrendite 2,74 0,01 0,06 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Di, 17:36 % YTD EUR/USD 1,1465 +0,21% 1,1464 1,1444 +0,0% EUR/JPY 124,91 +0,33% 124,86 124,17 -0,7% EUR/CHF 1,1229 -0,03% 1,1245 1,1222 -0,3% EUR/GBP 0,8983 -0,16% 0,8999 0,8985 -0,2% USD/JPY 108,95 +0,12% 108,92 108,49 -0,6% GBP/USD 1,2763 +0,38% 1,2738 1,2736 0% Bitcoin BTC/USD 4.018,75 +0,45% 4.024,37 4.010,25 +8,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,34 49,78 +1,1% 0,56 +10,9% Brent/ICE 59,16 58,72 +0,7% 0,44 +9,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,36 1.285,50 -0,2% -3,14 -0,0% Silber (Spot) 15,65 15,66 -0,1% -0,01 +1,0% Platin (Spot) 824,88 820,00 +0,6% +4,88 +3,6% Kupfer-Future 2,67 2,66 +0,5% +0,01 +1,4%

January 09, 2019

