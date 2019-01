Amazon, Alibaba, Wirecard, Daimler, BMW, VW & Co: Nach turbulentem Jahr - Positiver Ausblick für Tech- und Automobilbranche

Mit 2018 im Nacken müssen Aktieninvestoren eine größtenteils bittere Bilanz ziehen. Während der DAX hierzulande mit einem Minus von mehr als 16% das Jahr beendet, verloren auch die US-amerikanischen Dow Jones und S&P 500 Leitindizes in den vergangenen zwölf Monaten rund 6% an Wert, verglichen zum Vorjahr. Für den amerikanischen Aktienmarkt bedeutet dies der größte jährliche Rückgang seit dem großen Krisenjahr in 2008.

Mit Ausblick auf 2019 sollten Anleger besondere Aufmerksamkeit auf Sektorenunterschiede legen. Über die vergangenen Jahre hat der Tech Sektor stetig an Bedeutsamkeit zugelegt, was sich auch in den jährlichen Renditen jeweiliger Indizes widerspiegelt. Trotz des äußerst turbulenten 2018, war der US-Technologieindex NASDAQ-100 in der Lage einen nur vergleichsweise geringen Verlust von -3,9% verglichen zum Vorjahr zu erwirtschaften.

Tech im Fokus - Amazon, Ali Baba und Wirecard

Dass die US-amerikanischen Tech-Unternehmen im weltweiten Vergleich Ihre Konkurrenz im Schatten lässt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Zum Start dieses Jahres kann sich Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) an die Spitze der Welt setzen. Mit einem Marktwert von 797 Mrd. US-Dollar (Stand: 07.01.2019) ist der Online-Gigant das aktuell wertvollste Börsenunternehmen der Welt. Durch eine starke Diversifizierungsstrategie des Konzerns, konnte Amazon erfolgreich in unterschiedlichste Richtungen Wachstum verzeichnen. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf den Ausbau des Video-Streaming Angebots gelegt, als auch auf die eigene Herstellung elektronischer High-Tech Geräte.

