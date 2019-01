Die Arbeitslosigkeit im Euroraum ist im November auf den tiefsten Wert seit zehn Jahren gefallen. Die Arbeitslosenquote ging auf 7,9 Prozent zurück, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Dies ist der tiefste Stand seit Oktober 2008. Analysten hatten im Mittel mit einer Quote von 8,1 Prozent gerechnet. Die Arbeitslosenquote für Oktober 2018 wurde um 0,1 Prozentpunkte auf 8,0 Prozent nach unten korrigiert.

Die Situation an den europäischen Arbeitsmärkten hat sich in der vergangenen Zeit deutlich entspannt. So hatte die Arbeitslosenquote im Euroraum im November 2017 noch 0,8 Punkte höher bei 8,7 Prozent gelegen. In der gesamten Europäischen Union lag die Arbeitslosenquote im aktuellen November weiterhin bei 6,7 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2000.

Im Euroraum waren laut Eurostat im November 13,04 Millionen Menschen ohne Arbeit, in der gesamten EU waren es 16,49 Millionen Menschen. Gegenüber Oktober verringerte sich die Arbeitslosigkeit im Euroraum um 90 000 Menschen, in der EU fiel sie um 107 000 Menschen. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank die Arbeitslosigkeit deutlich, und zwar um rund 1,14 Millionen im Euroraum und 1,49 Millionen in der EU.

Nach wie vor unterscheidet sich die Lage auf den nationalen Arbeitsmärkten teils stark. Während die Arbeitslosigkeit in Griechenland und Spanien mit zweistelligen Quoten weiterhin sehr hoch ist, zählt Deutschland mit 3,3 Prozent zu den Ländern mit der geringsten Quote in Europa. Allerdings weicht diese Quote wegen einer anderen Berechnungsgrundlage deutlich von dem Wert der Bundesagentur für Arbeit ab.

Die niedrigste Quote innerhalb der EU verzeichnet Tschechien mit 1,9 Prozent. Allerdings hat sich die Lage auch in Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren deutlich gebessert. Die Arbeitslosenquote ist die Zahl der Arbeitslosen als prozentualer Anteil der Erwerbspersonen./elm/jkr/fba

AXC0127 2019-01-09/11:05