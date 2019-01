Datenklau im Netz beherrscht die Schlagzeilen. Das spielt dem Börsenneuling in die Karten. Dessen Technologie soll Handynutzer vor Hackern schützen. Durch die automatische Analyse gewaltiger Datenmengen identifiziert cyan verdächtige Internetseiten oder E-Mails. Mobilfunkgesellschaften bieten ihren Kunden diesen Dienst an, der gegen eine vergleichsweise geringe Gebühr abonniert und per Handyrechnung ...

