Marion Schlegel vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR blickt in dieser Sendung auf die aktuellen Entwicklungen in der Pharma- und Biotechbranche. Heute geht es um Loxo Oncology, Celgene, Sage Therapeutics, BB Biotech und Evotec. Vor allem der Kurs von Loxo ist in dieser Woche förmlich explodiert. Wie Sie als Anleger auf die aktuellen Meldungen reagieren sollten und wie sich die angesprochenen Aktien entwickeln könnten, analysiert Marion Schlegel im Gespräch mit Moderator Marco Uome.