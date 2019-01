INTERSHOP Communications AG beschließt Kapitalerhöhung zur Beschleunigung des Cloud-Wachstums DGAP-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung INTERSHOP Communications AG beschließt Kapitalerhöhung zur Beschleunigung des Cloud-Wachstums 09.01.2019 / 11:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. INTERSHOP Communications AG beschließt Kapitalerhöhung zur Beschleunigung des Cloud-Wachstums - Bezugsfrist vom 14. bis 28. Januar 2019 - Bezugspreis für die neuen Aktien von 1,14 Euro je Aktie - Mittel fließen in Marketing und Vertrieb zur Steigerung der Cloud-Erlöse - bestehende Aktionäre signalisieren Teilnahme an Kapitalerhöhung Jena, 9. Januar 2019 - Der Vorstand der INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den Omni-Channel-Commerce, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht für bestehende Aktionäre der Gesellschaft aus dem Genehmigtem Kapital II beschlossen. Das Grundkapital soll von derzeit 34.851.831 Euro um bis zu 4.356.478 Euro auf bis zu 39.208.309 Euro erhöht werden. Die neuen Aktien werden zunächst im Rahmen einer Bezugsrechtsfrist vom 14. Januar 2019 bis zum 28. Januar 2019 den Aktionären im Verhältnis 8:1 zu einem Bezugspreis von 1,14 Euro je neuer Aktie angeboten. Neue Aktien, die nicht von den bestehenden Aktionären bezogen werden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten institutionellen Investoren zum Erwerb zum Bezugspreis angeboten. Die Transaktion wird von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG begleitet. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt. Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der Transformation des Geschäftsmodells basierend auf Softwarelizenzen hin zu wiederkehrenden Cloud-Erlösen. Dabei baut Intershop auf die im Frühjahr 2018 eingeführte Commerce-as-a-Service-Lösung, die einen wichtigen Meilenstein in Intershops Unternehmensgeschichte markiert. Insbesondere im vierten Quartal 2018 zog der Auftragseingang im Cloud-Geschäft spürbar an. Basierend auf dieser Dynamik soll mit den Mittel aus der Kapitalerhöhung die Vermarktung der neuen Lösungen weiter beschleunigt werden, um die Transformation zum Anbieter von Omni-Channel-Commerce-Lösungen in der Cloud zu festigen. Dabei helfen dem Unternehmen die technologisch hervorragende Marktstellung, die sich u.a. in der Top-Bewertung führender Branchenanalysten widerspiegelt, sowie die intensivierte Partnerschaft mit dem weltweiten Cloud-Marktführer Microsoft, was gerade erst mit der verliehenen " Gold ISV-Competency" bestätigt wurde. Dr. Jochen Wiechen, Vorstandsvorsitzender der Intershop Communications AG: "Wir stehen an einem markanten Punkt in der Intershop-Historie und wir sind fest davon überzeugt, dass die Transformation zum Cloud-Geschäft den richtigen Schritt für zukünftig profitables Wachstum darstellt. Insbesondere die jüngste Entwicklung in Q4 2018 hat uns ermutigt, den angestrebten Wandel vom Lizenzanbieter zum Cloud-Modell zu beschleunigen. Diesen Kurs unterstützen auch bestehende Aktionäre, die ihre Teilnahme an der Kapitalerhöhung im Rahmen der ihnen zustehenden Bezugsrechte bereits signalisiert haben." Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert, nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos. Zusätzlich zur Ausübung ihrer Bezugsrechte haben alle Aktionäre die Möglichkeit, sich an der Kapitalerhöhung im Rahmen eines Überbezugs zu beteiligen. Weitere Details sind dem Bezugsangebot zu übernehmen, das voraussichtlich am 11. Januar 2019 im Bundesanzeiger und auf der Unternehmenswebseite unter www.intershop.de/investoren veröffentlicht wird. Über Intershop Communications AG: Intershop Communications AG (gegründet 1992; Prime Standard: ISH2) ist der führende unabhängige Anbieter innovativer und umfassender Lösungen für den Omni-Channel-Commerce. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Standardsoftware für den Vertrieb über das Internet sowie alle zugehörigen Dienstleistungen. Darüber hinaus übernimmt Intershop im Auftrag seiner Kunden die gesamte Prozesskette des Online-Handels einschließlich Fulfillment. Weltweit setzen über 300 große und mittelständische Unternehmen und Organisationen auf Intershop. Zu ihnen zählen u. a. HP, BMW, Würth und die Deutsche Telekom. Intershop hat seinen Sitz in Deutschland (Jena) und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und China. Kontakt: Investor Relations Heide Rausch T: +49-3641-50-1000 F: +49-3641-50-1309 ir@intershop.de Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angebot ist aufgrund des beabsichtigten Emissionserlöses von weniger als EUR 5 Millionen nicht nach dem Wertpapierprospektgesetz prospektpflichtig. Jeder Aktionär ist gehalten, sich selbst über die INTERSHOP Communications AG und deren Aktie vor Ausübung des Bezugs und Überbezugsrechts zu informieren. Über Intershop Communications AG:
Intershop Communications AG (gegründet 1992; Prime Standard: ISH2) ist der führende unabhängige Anbieter innovativer und umfassender Lösungen für den Omni-Channel-Commerce.

Kontakt:
Investor Relations
Heide Rausch
T: +49-3641-50-1000
F: +49-3641-50-1309
ir@intershop.de

ISIN: DE000A0EPUH1