Puerto de la Cruz, Teneriffa, Spanien (ots) -



Das Hotel Botánico*****G in Puerto de la Cruz auf Teneriffa akkumuliert weiterhin internationale Auszeichnungen, die seinen Wert als exzellente Urlaubsdestination weiter stärken. Dieses Mal erhielt das Hotel die Benachrichtigung, dass es im März auf der ITB in Berlin erneut mit dem Preis 'TUI Holly' ausgezeichnet wird.



Dieser prestigeträchtige Preis hebt es unter die 100 besten Hotels der Welt, unter den 12.000, die mit der TUI-Gruppe zusammenarbeiten. Schon 20 Mal wurde das Haus im Laufe der Jahre mit diesem Preis gewürdigt. Es zählt zu den Lieblingshotels auf dem deutschen Markt.



Nachdem das Hotel Botánico diesen Preis zum wiederholten Mal erhalten hat, bestärkt es seine Position und steht für Qualität. Das Hotel zählt zu den Pluspunkten des Hotelangebots auf Teneriffa und auf den Kanaren im Allgemeinen. Nicht umsonst wird dieser Preis als einer der Bedeutendsten in der Hotelszene betrachtet, weil er auf der Zufriedenheit der Gäste basiert. Die Dienstleistung im Hotel, das Speisenangebot, die Sauberkeit und das Umweltmanagement, sind unter anderem Faktoren, die von den Besuchern bewertet werden.



Die Geschäftsleitung des Hotels betrachtet dieses Auszeichnung als eine große Würdigung der Arbeit, die von den Mitarbeitern des Hotel Botánico täglich geleistet wird und die sich streng an den Maßstäben für Qualität und Exzellenz orientiert.



Kürzliche Auszeichnung



Erst kürzlich verwandelte sich das Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ebenfalls, und bereits zum vierten Mal, in das beste Hotel mit Spa-Bereich in Europa und im Mittelmeerraum, nachdem es zum wiederholten Mal mit dem Preis des Fachjournals 'Condé Nast Johansens' ausgezeichnet wurde. Dieser Preis von internationalem Prestige, erkennt, dank der Beurteilung durch die Gäste, die Exzellenz des Hotels und des Wellnessbereichs an.



Außerdem trat das Hotel 2018 in den Ruhmessaal 'Salón de la Fama' ein. Diese Würdigung erhält, wer in fünf aufeinanderfolgenden Jahren mit dem Zertifikat der Exzellenz durch TripAdvisor ausgezeichnet wurde.



Pressekontakt: Natalya Romashko Presse- und Öffentlichkeitarbeit dir.comunicacion@loroparque.com www.loroparque.com