LIVING AT HOME und Bloggerin Holly Becker bringen das erste Influencer-Magazin im Living-Bereich auf den Markt. LIVING AT HOME + HOLLY verbindet die Persönlichkeit der international bekannten Interior-Bloggerin Holly Becker mit dem Know-how des großen Wohnmagazins. Die Leser blicken durch die Augen Holly Beckers auf die Welt des Wohnens. Sie gibt leicht umsetzbare Tipps zum Einrichten und Dekorieren und teilt ihren eigenen Stil mit den Lesern - unkompliziert, kreativ und warmherzig. Das neue Magazin der Deutschen Medien-Manufaktur (DMM) ist für 5 Euro im Handel erhältlich.



In der Erstausgabe öffnet Holly Becker ihre Wohnung und verrät, worauf sie beim Einrichten ihrer Räume achtet. Die Interior-Expertin zeigt, wie jeder in fünf Schritten zum eigenen Einrichtungsstil finden kann. Im Tischgespräch zwischen Holly und ihren Freundinnen geht es darum, was ein Zuhause ausmacht. Außerdem im Heft: ein Gespräch mit Blogger Igor Yussef über Zimmerpflanzen und ein Cityguide von Hollys Heimatstadt Hannover. Auf Instagram finden sich unter dem Hashtag livingathomexholly Inspiration und Informationen zum Magazin.



Holly Becker, Interior-Influencerin: "Print-Magazine bieten einen anderen, sinnlicheren Zugang in die wunderbare Welt des Interior als zum Beispiel ein Blog. Es war schon immer mein Traum, ein Magazin zu machen - und den kann ich mir jetzt gemeinsam mit LIVING AT HOME erfüllen."



Sinja Schütte, Chefredakteurin LVING AT HOME + HOLLY: "Wo Holly ist, schwirren die Ideen durch den Raum - das hat uns zu dieser Magazinidee inspiriert. Wir bringen das Beste aus zwei Welten zusammen: Hollys persönliche Sicht auf die Interior-Welt und ihr Trendgespür und die journalistische Erzählweise samt der einmaligen Sinnlichkeit von Print. Hollys fröhliche Kreativität ist ansteckend. Mit LIVING AT HOME + HOLLY laden wir die Leser dazu ein, sich davon mitreißen zu lassen."



LIVING AT HOME + HOLLY erscheint mit einer Druckauflage von 100.000 Exemplaren und zwei Ausgaben jährlich. Die zweite Ausgabe kommt am 28. September 2019 in den Handel. Das Digital-Magazin von LIVING AT HOME + HOLLY erscheint auf Deutsch und Englisch, beide Versionen sind über die LIVING AT HOME-App im Google Play Store oder im Apple Store erhältlich.



Über die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM):



Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Tochterunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Zur DMM gehören die Marken LANDLUST, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG, ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX ®, LIVING AT HOME, LIVING AT HOME + HOLLY, LAND & BERGE, FLOW, EINFACH HAUSGEMACHT, HYGGE und LANDLUST ZUHAUS.



Pressekontakt: Christine Haller E-Mail: presse@vg-dmm.de Tel.: 040 - 3703 - 7288 www.vg-dmm.de