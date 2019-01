Daimler & BMW: Der doppelte Premium-Weltmarktführer

Ist es nicht toll, wenn gleich zwei deutsche Automobilhersteller behaupten können, den Weltmarkt im Premiumsegment anzuführen. Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) und BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003) bringen dieses Kunststück tatsächlich fertig.

Was zunächst nach der berühmten Quadratur des Kreises klingt, ist am Ende ganz einfach. Als Konzern konnte die BMW Group (inklusive Mini und Rolls Royce) 2018 mehr Pkw als Daimler (Mercedes-Benz und smart) verkaufen. Wenn man jedoch nur auf die Kernmarke BMW und Mercedes-Benz blickt, hatten die Schwaben das dritte Jahr in Folge die Oberhand. 2018 hat Mercedes-Benz über 2,3 Millionen Pkw weltweit verkauft. Es war zwar nur ein Plus von 0,9 Prozent, jedoch das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte.

