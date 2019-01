Unterföhring (ots) -



Wer gewinnt die ProSieben-Show "Masters of Dance"? Im großen Finale am Donnerstag, 10. Januar, 20:15 Uhr, tanzen die verbliebenen drei Companys von Nikeata Thomson, Vartan Bassil und Julien Bam um den Sieg. Ein Motto der Finalsendung: Die ProSieben-Kultserien. Zu den Titelsongs von "The Big Bang Theory" und "Die Simpsons" bringen die Teams die Serienhelden auf die Tanzfläche. Welcher Dance Act begeistert das Studiopublikum am meisten? Und welcher Tänzer geht am Ende des Abends als Sieger hervor?



Vorab können Sie sich bereits jetzt online die Auftritte der Companys zu den TV-Serien auf prosieben.de/tv/masters-of-dance ansehen.



Weitere Infos und Fotos zur Show und den vier Dance Mastern finden Sie auf der "Masters of Dance"-Presseseite: http://presse.prosieben.de/Masters-of-Dance



"Masters of Dance", das Finale am Donnerstag, 10. Januar 2019, 20:15 Uhr auf ProSieben



