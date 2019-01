Wegen der schwächelnden Nachfrage vor allem in China will Apple einem Medienbericht zufolge zunächst weniger iPhones herstellen. Von Januar bis März seien rund zehn Prozent weniger Smartphones angefordert als zunächst geplant, meldete die "Nikkei Asian Review" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.

