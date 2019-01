Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Inländische politische Ereignisse dürften nach Einschätzung der Experten von Franklin Templeton im Jahr 2019 den stärksten Einfluss auf die europäischen Rentenmärkte haben.Der Grad an Unsicherheit sei erheblich: Die politische Entwicklung in Deutschland und Italien und der anstehende Abschluss der Brexit-Verhandlungen würden jeweils potenzielle Risikofaktoren darstellen. Jegliche Marktvolatilität, die sich aus diesen oder anderen politischen Entwicklungen ergebe, könnte interessante Chancen für aktive Anleger eröffnen. Das Umfeld für die Wirtschaft der Eurozone erscheine jedoch recht stabil, und die Wachstumsrate der Region dürfte in den nächsten zwölf Monaten relativ robust bleiben. Auch wenn die quantitative Lockerung der Europäischen Zentralbank (EZB) Anfang 2019 auslaufen soll, sind die Experten von Franklin Templeton der Ansicht, dass die politischen Entscheidungsträger an einer lockeren geldpolitischen Ausrichtung festhalten dürften, um damit sicherzustellen, dass die Inflation weiter ansteigt und sich allmählich dem Ziel der EZB nähert. ...

