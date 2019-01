Black Pearl Digital AG: Gesellschaft gibt operativen Ausblick und Umsatzprognose bekannt DGAP-News: Black Pearl Digital AG / Schlagwort(e): Prognose/Umsatzentwicklung Black Pearl Digital AG: Gesellschaft gibt operativen Ausblick und Umsatzprognose bekannt 09.01.2019 / 12:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 09.01.2019 - Die Black Pearl Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) gibt den operativen Ausblick und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 bekannt. Im Dienstleistungsbereich liegt der aktuelle Schwerpunkt der Tätigkeit der Gesellschaft im Aufbau eines eigenen Softwareportfolios und der Softwareentwicklung für Dritte im zukunftsträchtigen Umfeld für Blockchain-Anwendungen. Die Black Pearl Digital AG plant nach der Entwicklung des angekündigten Krypto-Wallets "SecurePearl" in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2019 die anschließende Vermarktung der Softwaresuite ab der zweiten Jahreshälfte. Des Weiteren wurden erste Schritte hin zur Entwicklung und Vermarktung einer technischen ICO-Plattform unternommen. Es wird angestrebt, diese Plattform neben der Vermarktung als eigenständiges Softwareprodukt auch als zusätzliches Instrument zur Kundengewinnung im Bereich der ICO-Beratung einzusetzen. Außerdem rechnet die Gesellschaft mit dem Gewinn weiterer Kunden im Bereich Auftragsentwicklung für Blockchain-Anwendungen, wie etwa zur Entwicklung von Digitalwährungen, im Laufe des ersten Quartals 2019. Im Beteiligungsbereich wird die Gesellschaft die Aktivitäten im laufenden Geschäftsjahr an der Kapitalausstattung nach Abschluss der zuletzt erfolgten Kapitalerhöhung orientieren und schwerpunktmäßig Beteiligungsmöglichkeiten prüfen, die inhaltlich zur Ausrichtung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios der Black Pearl Digital AG passen. Auf Basis des aktuellen Geschäftsverlaufs und laufenden Vertriebsaktivitäten geht die Gesellschaft aus heutiger Sicht von einem Umsatz im Geschäftsjahr 2019 in Höhe von mindestens EUR 0,5 Mio. aus. Über die Black Pearl Digital AG Die Black Pearl Digital AG ist eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen. Dabei fokussiert das Unternehmen auf die zukunftsträchtigen Bereiche Digital Transformation, Fintech und Digital Assets. Die Black Pearl Digital AG bietet neben einem breiten Spektrum an Beratungs- und IT-Dienstleistungen insbesondere im zukunftsträchtigen Umfeld für Blockchain-Anwendungen auch Finanzierungs- und ICO-Beratung sowie Beteiligungskapital in den genannten Bereichen an. Die Aktien der Black Pearl Digital AG notieren im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Kontakt Black Pearl Digital AG Investor Relations Dessauerstr. 6 80992 München Tel.: +49 89 5108 5683 Email: ir@blackpearl.digital Internet: www.blackpearl.digital 09.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Black Pearl Digital AG Dessauer Str. 6 80992 München Deutschland Telefon: +49 89 5108 5683 Fax: +49 89 5108 5684 E-Mail: ir@blackpearl.digital Internet: https://www.blackpearl.digital ISIN: DE000A2BPK34 WKN: A2BPK3 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 764645 09.01.2019 ISIN DE000A2BPK34 AXC0144 2019-01-09/12:17