Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, hilft bei der Vereinfachung und Absicherung der IoT-Konnektivität für AT&T-Kunden, indem es seine embedded SIM (eSIM) in das CinterionLTE-M-IoT-Modul integriert.

Caption: IoT Module with eSIM. Credit: Gemalto

Die neue Lösung optimiert den Entwicklungsprozess für OEMs und reduziert die Kosten und Komplexität der Bereitstellung von IoT Lösungen, indem sie das Einsetzen einer SIM-Karte nach der Geräteherstellung überflüssig macht. Zudem unterstützt die eSIM durch kontinuierliche Sicherheitsupdates die Aufrechterhaltung höchster Sicherheitsstandards und eine lange Nutzungsdauer von IoT-Lösungen. Muster des neuen Moduls, das in Kürze in Serie geht, sind bereits erhältlich.

Kombination von IoT-Effizienz mit vereinfachtem Design und einfacher Bereitstellung

Durch die Integration einer AT&T-eSIM in das Cinterion EMS31 LTE-M-Modul profitieren Kunden von der Leistung und der Bandbreiteneffizienz von Low Power Wide Area Networks (LPWAN), ohne SIM-Karten beschaffen und einsetzen zu müssen. Die miniaturisierte eSIM ist über 90% kleiner als herkömmliche SIM-Karten und eignet sich daher optimal für in der Größe begrenzte Geräte wie Wearables und Tracker, die häufig zusätzlichen Platz für einen größeren Akku benötigen. Da weniger Komponenten zu integrieren sind, ermöglicht das All-in-one IoTModul mit eSIM einen geringeren Entwicklungsaufwand und eine schnellere Markteinführung. Zudem lässt sich einfacher Skalierbarkeit erzielen, und auch die Gesamtstückliste wird reduziert.

Erhöhte IoT-Sicherheit von Anfang an

Dadurch, dass die SIM bereits während der Herstellung fest in das Modul integriert wird, wird die Widerstandsfähigkeit gefördert, da die Lösung somit hitze- und vibrationsbeständiger wird und gleichzeitig die Manipulationssicherheit erhöht wird. Die Sicherheit wird zudem durch vereinfachte Updates gesteigert, die Geräte vor wachsenden Bedrohungen der Cybersicherheit schützen. Die optional hinzufügbare embedded Secure Element(eSE)-Funktionalität bietet eine zusätzliche Sicherheitsstufe zur Speicherung von Daten in einem hochsicheren Tresor und einer Weitergabe nur an autorisierte Anwendungen und Personen.

"Wir freuen uns, mit Gemalto zusammenzuarbeiten, um das Cinterion LTE-M-Modul in unserem Netzwerk verfügbar zu machen und die Bereitstellung von Konnektivität zu vereinfachen, während höchste Sicherheitsstandards aufrechterhalten und sogar verbessert werden", sagte Cameron Coursey, Vice President, Internet of Things Solutions, AT&T. "Das Cinterion LTE-M-IoT-Modul mit nativer AT&T-eSIM wird die mobile Low Power Wide Area-Konnektivität erweitern und zahlreiche neue IoT-Anwendungsfälle ermöglichen, die hochintegrierte Produktdesigns erfordern."

"Die zunehmende Einsatz der eSIM-Technologie bedeutet eine erhebliche Veränderung im Bereich der drahtlosen Technologie, die Innovation und verbesserte Sicherheit über die gesamte Nutzungsdauer von Geräten fördert", so Andreas Haegele, SVP IoT Products, Gemalto. "Das Cinterion LTE-M-Modul mit integrierter SIM-Technologie kommt sowohl Mobilfunkbetreibern als auch OEMs durch höhere Flexibilität und nahtlose Konnektivität für das Internet der Dinge zu Gute."

Weitere Informationen finden Sie auf der zugehörigen Cinterion EMS31-Webseite.

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3 Milliarden Euro im Jahr 2017 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services, die sichere Softwarelösungen sowie Biometrie und Encryption umfassen, können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 114 Niederlassungen, 40 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 35 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 47 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie auf www.gemalto.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto.

