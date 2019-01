München (ots) -



- Zweite Staffel der preisgekrönten Serie ab 26. März 2019 um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX als deutsche TV-Premiere - Wahlweise im hebräischen Original oder der deutschen Synchronfassung



Während der Einweihung einer Öl-Pipeline verüben Terroristen in Israel einen verheerenden Anschlag. Doch wer steckt dahinter? Erdacht wurde die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Serie von Maria Feldman ("Homeland"). Als Chefautorin stieß in Staffel 2 Leora Kamenetzky zum Produktionsteam, die bereits in der gefeierten Agentenserie "Fauda" den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ebenso spannend wie realistisch dargestellt hatte. In den Hauptrollen glänzen u.a. Neta Riskin, Moran Rosenblatt, Yousef Sweid, Lihi Kornowski, Yiftach Klein, Angel Bonanni, sowie Miki Leon und Hezzi Saddik. FOX präsentiert die zweite Staffel von "False Flag" exklusiv ab 26. März immer dientstags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.



Über "False Flag"



Die zweite Staffel der packenden israelischen Thrillerserie beginnt mit einem verheerenden Terroranschlag: Bei der feierlichen Einweihung einer Öl-Pipeline zwischen der Türkei und Israel kommt es zu einer Explosion, der zahlreiche Würdenträger - darunter auch der türkische Botschafter - zum Opfer fallen. Das Leben von drei scheinbar normalen Familien wird daraufhin nie wieder dasselbe sein. Die Familienmitglieder befinden sich im Auge des Sturms, wenn ihre Angehörigen überraschend als Verdächtige bei dem Pipeline-Bombenanschlag genannt werden. Die israelische Regierung verdächtigt die libanesische Hisbollah-Miliz, hinter dem Angriff zu stecken. Eine geheime Task Force von Mossad- und Schin-Bet-Agenten soll die Verantwortlichen finden und zur Rechenschaft ziehen. Doch nichts ist, wie es scheint.



Sendetermine:



