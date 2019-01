Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE Unternehmen: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.01.2019 Kursziel: EUR 5,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,40. Zusammenfassung: Valneva hat in den letzten Wochen positive Nachrichten zu allen drei aktiven Komponenten ihrer Pipeline veröffentlicht. Mitte Dezember begann Valneva mit der Phase-II-Entwicklung des Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose, VLA15. Vorläufige Daten werden Mitte 2020 erwartet. Am Montag gab das Unternehmen für die Phase-I-Studie des Impfstoffkandidaten VLA1553 gegen Chikungunya Zwischenergebnisse bekannt, die am Tag 28 in einer gepoolten Analyse aller geimpften Gruppen eine 100%-ige Serokonversion zeigten. In der zweiten Novemberhälfte wiesen die vorläufigen Daten der Phase-I-Studie (Zwischenanalyse bis zum Tag 56) mit dem Zika-Virus-Impfstoffkandidaten VLA1601 am Tag 35 eine Serokonversionsrate von 87,5% auf. In keiner der Studien wurden unerwünschte Ereignisse berichtet. Die wichtigsten Währungspaare für Valneva - USDEUR und CADEUR - liegen beide derzeit über ihrem durchschnittlichen Niveau von 2018, und daher sind wir zuversichtlich, dass unsere Produktumsatzwachstumsprognose für das Jahr 2019 von 12,2% auf EUR 113,4 Mio., die wir unverändert lassen, erreicht wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR 5,40 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 5.40 price target. Abstract: Valneva has released positive newsflow on all three active components of its pipeline in recent weeks. In mid-December Valneva began phase II development of its Lyme disease vaccine candidate VLA15. Interim data is expected in mid-2020. On Monday, the company announced interim results for the phase I trial of its Chikungunya vaccine candidate VLA1553 which showed a 100% seroconversion at Day 28 in a pooled analysis of all vaccinated groups. In the second half of November interim data from the phase I trial of the Zika virus vaccine candidate, VLA1601, showed a seroconversion rate of 87.5% on Day 35 (interim analysis up to Day 56). No adverse events were reported in either trial. The most important currency pairs for Valneva - USDEUR and CADEUR - are both currently above their average 2018 levels and so we feel comfortable with our 2019 product sales growth forecast of 12.2% to EUR 113.4m which we leave unchanged. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR 5.40. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17457.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

