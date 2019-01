Die australische Investmentbank Macquarie hat 1&1 Drillisch von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 45 Euro gekappt. Die Aussichten für deutsche Telekomanbieter seien unsicher, schrieb Analyst Guy Peddy in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei 1&1 Drillisch hob er negativ hervor, dass strategische Optionen die Unsicherheit erhöhten. Außerdem stiegen die Kapitalkosten, während das Wachstum nachlasse. Er kürzte seine mittelfristigen Gewinnschätzungen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 05:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-01-09/12:53

ISIN: DE0005545503